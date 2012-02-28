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Канарские острова

Архипелаг Канарских островов: Тенерифе, Гран Канария, Фуэртевентура, Лансароте, Гомера, Пальма, Йерро - в новостях, статьях, тематических материалах и фотографиях.
Канары - Фото дня.
Лвровые леса Канар (laurisilva)

Лавровые леса Канарских островов

15/12/2014

Макронезия, в которую входят по мимо прочих островов и Канары, сохранила последние реликтовые лавровые леса, некогда покрывавшие все Средиземноморье.  Наблюдать это удивительное явление можно на Тенерифе в Анаге, на Ла Гомере в национальном парке Гарахонай, на Гран Канарии в Вальесеко, на Ла Пальме в Барранко де ла Фуэнте.

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San Simon en El Hierro Sabinosa

Праздник San Simon на острове El Hierro

25/06/2014

На острове Эль Йерро ( El Hierro) ежегодно в октябре празднуется день покровителя острова Святого Симона (San Simon). Проводится он в местечке Сабиноса (Sabinosa). Это яркое и самобытное зрелище

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Mirador de Jinama el Hierro

Смотровая площадка Mirador de Jinama на острове Эль Йерро

21/05/2014

Со смотровой площадки Mirador de Jinama, что на острове Эль Йерро, открываются великолепнейшие виды на долину Эль Гольфо, на виноградники и плантации бананов и ананасов.

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Лунное затмение. Тенерифе. Un eclipce lunar en Tenerife

Лунное затмение на Канарах

18/04/2014

Канарские острова стали единственной точкой Европы, откуда можно было наблюдать лунное затмение.

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Маропарк на Ла Пальме

28/03/2012

Маропарк (Maroparque) - это зоопарк и ботанический сад, расположенный в Бренья Альта, в 10 минутах езды от Санта Крус де Ла Пальма. Его называют "вертикальным зоопарком".

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Канары - Тема недели.

Канарские игры (продолжение)

26/04/2012

Хрустальный башмачок. Еще одна популярная детская игра. Участники садятся, формируя круг. В центре находится игрок, который снимает с одной ноги ботинок.

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Канарские игры (продолжение)

19/04/2012

Бириле (Бриле). Это одна из наиболее популярных детских игр на Канарских островах. До сих пор дети играют в нее во дворах, в школах и на улицах канарских городов. Играющие размечают прямоугольный участок и делят его пополам. По краям прямоугольника отмечается другая зона, которая называется «кладбищем». Играющие разделяются на две команды и встают между центральной линией и «кладбищем». Один игрок из каждой команды встает на «кладбище» противоположной команды и возвращается к своим, когда из игры удаляется один из членов его команды.

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Канарские игры (продолжение)

12/04/2012

Состязания волов. Состязания в этом виде спорта проводятся на трех островах: Тенерифе, Гран Канарии и Ла Пальме. Ежегодно Федерация этого вида спорта тратит около 330 тыс. евро на проведение состязаний. Смысл их заключается в соревновании животных по перетаскиванию тяжестей.

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Канарские игры (продолжение)

28/03/2012

Канаробол (канарская игра в мяч). Этот вид спорта, заключающийся в бросании на точность мяча, относится к играм типа кеглей. Смысл игры состоит в метании определенного числа шаров в направлении маленького шара с целью добросить как можно ближе наибольшее число шаров.

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Канарские игры (продолжение)

28/02/2012

Калабасо. Так называется приспособление для полива, используемое местными жителями. Со временем эта практика превратилась в традиционное спортивное соревнование.

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Канарские новости

Канарские власти предлагают освободить туристов от оплаты внутренних рейсов на Эль Йерро
05/08/2015
Власти Канарских островов предлагают установить специальный тариф для туристов, приезжающих на остров Эль Йерро. Идея состоит в том, чтобы внутренние рейсы Тенерифе - Эль Йерро и Гран Канария - Эль Йерро стали для путешественников бесплатными. 
На Гран Канарии пройдет ультрамарафон Transgrancanaria
04/08/2015
4-6 марта 2016 года на Гран Канарии пройдет ультрамарафон Transgrancanaria. На прошлой неделе открылась регистрация участников - число желающих принять участие в марафоне уже превышает 500 человек. 
На Гран Канарии пройдет большой заплыв
03/08/2015
10 октября в Лас Пальмас де Гран Канария пройдут соревнования по плаванию в открытой воде "T-Classics Las Canteras". Регистрация участников открывается 5 августа.
На Гран Канарии готовятся к сбору винограда
30/07/2015
У фермеров Канарских островов начинается горячая пора. Не за горами сбор винограда, и прогнозы насчет количества урожая в этом году самые оптимистичные. По предварительным оценкам, на острове Гран Канария планируют собрать более 550000 кг винограда.
На Канарах дрессируют акул
29/07/2015
Сотрудники Лоро-Парка на Тенерифе уже больше года занимаются дрессировкой акул и скатов. Не для шоу, а для того, чтобы скаты и акулы позволили ветеринарам следить за их здоровьем.
Власти Канарских островов сделают ставку на дайвинг
21/07/2015
Канарские острова - настоящий рай для любителей дайвинга. По оценкам канарской прессы, ежегодно этот вид активного отдыха приносит архипелагу около 30 млн. евро. В ближайшем будущем власти Канарских островов будут делать ставку на дайвинг как на одно из ключевых направлений туризма.
На Лансароте начинается сбор урожая
29/06/2015
На острове Лансароте фермеры готовятся к сезону сбора урожая. Здесь выращивают виноград, картофель, кукурузу, чечевицу, тыкву, различные фрукты.
На Гран Канарии пройдет дегустация вин с острова Эль Йерро
26/06/2015
26-27 июня в Лас Пальмас де Гран Канарии пройдет дегустация вин с острова Эль Йерро. Мероприятие призвано привлечь как профессионалов в области виноделия, так и покупателей.
На Ла Пальме готовятся к празднику Бахада де ла Вирхен
24/06/2015
Жители острова Ла Пальма готовятся с размахом отметить праздник в честь покровительницы острова Девы Марии де лас Ньевес - Bajada de la Virgen de las Nieves. Его отмечают раз в 5 лет. Основные торжества пройдут в столице острова Санта Крус де Ла Пальма.
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