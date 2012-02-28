Канарские игры (продолжение) 19/04/2012 Бириле (Бриле). Это одна из наиболее популярных детских игр на Канарских островах. До сих пор дети играют в нее во дворах, в школах и на улицах канарских городов. Играющие размечают прямоугольный участок и делят его пополам. По краям прямоугольника отмечается другая зона, которая называется «кладбищем». Играющие разделяются на две команды и встают между центральной линией и «кладбищем». Один игрок из каждой команды встает на «кладбище» противоположной команды и возвращается к своим, когда из игры удаляется один из членов его команды. Подробнее